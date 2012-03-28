Разработать логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен38 заявок261 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужен логотип для агентства недвижимости.

12 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$70
5 дней
Отличный исполнитель, уже не первый проект с Игорем, и как всегда прекрасный результат, очень доволен работой!
Во второй раз работал с Владом! Впечатлене от работы только положительные. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Сделать логотип в рыцарском стиле

    Нужно сделать классный логотип сайта про онлайн игры в стиле средневековья. Обращаться только грамотным дизайнерам, кто хорошо владеет именно этой тематикой. Вместо буквы Т чтобы был меч и т.д. К тому же желательно это побыстрее сделать. От Вас: сроки ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прототип (набросок) лого продавца мебели

    $50

    Задание: Необходимо сделать набросок лого продавца мебели (основное направление мебель для дома и офиса, мебель отличается современными лаконичными формами и материалами - неавангард). Название компании: Мебельная история. Название компании обозначает "Все имеет свою историю", т.е. мебель когда-то ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработать логотип

    Нужен логотип для компании «Ава-Авто» (Транспортная Компания) Должен хорошо смотреться как на документах так и на фирменных бланках. Жду ваши цены и портфолио.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Лого сайта

    Нужно нарисовать небольшое лого для сайта должно быть написано vimir.tv Примерно в таком виде

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется разработать логотип

    $500

    Нужен художник который сможет отрисовать логотип для главной страницы онлайн игры так, чтобы он гармонично и интересно смотрелся. Требования: опыт подобных работ креативность бюджет 500 долларов

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип

    Нужен простой логотип для сайта star tu em .com. ua Набросок во вложении, придерживаться этой идее, либо просто довести до порядочного вида.

    Логотипы и Знаки5 исполнителей
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина

    $50

    Добрый день. Нужно сделать логотип для интернет-магазина, специализирующегося на пейнтбольной продукции. Название PBparts. Прикрепил примерный набросок логотипа. Так же прикрепил то, на чем позиционируется идея лого.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад