Сделать логотип в рыцарском стиле

Нужно сделать классный логотип сайта про онлайн игры в стиле средневековья.

Обращаться только грамотным дизайнерам, кто хорошо владеет именно этой тематикой.

Вместо буквы Т чтобы был меч и т.д.

К тому же желательно это побыстрее сделать.

От Вас: сроки и цена.

Заявки скрыты. В приват не писать.

Нужны люди, которые уже делали не один раз подобную тематику!!!