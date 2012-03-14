Сайту centrе-рro.ru (Компания компания Цeнтp пpoфи) необходимо нарисовать логотип и шапку к сайту. Предполагается в дальнейшем использовать дизайнера в верске этого сайта (от 150$). Тематика сайта — Вoзврaт дoлгоB(кoллктopское агeнтствo). Логотип должен соответствовать тематике сайта, цветовая гамма оранжевый, ...
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Необходимо разработать логотип для Курьерской службы Sammeks.
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