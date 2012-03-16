Деревянное домостроение

Нужно сделать классный логотип сайта про онлайн игры в стиле средневековья. Обращаться только грамотным дизайнерам, кто хорошо владеет именно этой тематикой. Вместо буквы Т чтобы был меч и т.д. К тому же желательно это побыстрее сделать. От Вас: сроки ...