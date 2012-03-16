Деревянное домостроение

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки186 просмотров
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Нужен логотип.

Все предложения (цена, срок, количество вариантов) только в проект.

12 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
BlackH
Комов 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
87 отзывов
12 лет назад
$50
4 дня
Сергей очень хороший дизайнер. Сделал быстро, разные варианты, поправки и пр., все оперативно. Спасибо за логотип. Рекомендую!
Четкое ТЗ,конструктивный диалог,моментальная оплата.Все что нужно для достижения успеха. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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