Деревянное домостроение

Нужно сделать классный логотип сайта про онлайн игры в стиле средневековья. Обращаться только грамотным дизайнерам, кто хорошо владеет именно этой тематикой. Вместо буквы Т чтобы был меч и т.д. К тому же желательно это побыстрее сделать. От Вас: сроки ...
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Нужен логотип.
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