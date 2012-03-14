Создание логотипа.

$90
Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок2043 просмотра
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#1$90

Сайту centrе-рro.ru (Компания компания Цeнтp пpoфи) необходимо нарисовать логотип и шапку к сайту.

Предполагается в дальнейшем использовать дизайнера в верске этого сайта (от 150$).

Тематика сайта — Вoзврaт дoлгоB(кoллктopское агeнтствo).

Логотип должен соответствовать тематике сайта, цветовая гамма оранжевый, серый, синий.

За подробностями пишите в личку, извиняюсь что никак не получается норм. разместить Конкурс, на этот раз посл. попытка.

12 лет назад
pilipenko_a
Антон 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
Победитель конкурса
S_Rimma
Римма 
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
S_Rimma
Римма 
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
#1
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