Переработать существующий логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт31 заявка181 просмотр
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Имеется логотип авто компании, в весьма плохом виде, но тем не менее суть и смысл, детали и цвета понятны какие должны быть, далеко за идеями ходить не надо. Нужно грамотно качественно перерисовать его. Необходим он для сайта. Срок пара дней.

12 лет назад
sedojded
Сергей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад