Лого для киностудии - доп. вариант

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок1110 просмотров
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#1$50

Нужно сделать алтернативный вариант этого проекта - http://www.weblancer.net/projects/334019.html

Новый вариант:

Основа: плакат одного из стары фильмов "Мисс Мэнд".

Отрисовать буквы "К" и "Г" так, как на плакате этого фильма изображены буквы "М" (плакат и зарисовки на тему данного варианта - во вложении - plakat). В букве "Г" должна быть такая же дверь, как на плакате, в которой должен стоять силуэт Горького. Он должен быть освещен.

Вариант должен получиться достаточно ироничный.

12 лет назад
f1x
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Победитель конкурса
dmitry-zhur
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
dmitry-zhur
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#1