Лого для киностудии - доп. вариант

# 1 — $ 50

Нужно сделать алтернативный вариант этого проекта - http://www.weblancer.net/projects/334019.html

Новый вариант:

Основа: плакат одного из стары фильмов "Мисс Мэнд".

Отрисовать буквы "К" и "Г" так, как на плакате этого фильма изображены буквы "М" (плакат и зарисовки на тему данного варианта - во вложении - plakat). В букве "Г" должна быть такая же дверь, как на плакате, в которой должен стоять силуэт Горького. Он должен быть освещен.

Вариант должен получиться достаточно ироничный.