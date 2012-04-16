Логотип производственно коммерческой фирмы

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок1922 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$100

Дизайн логотипа, фирменного бланка и визитки. Фирма занимается производством пеллет, продажей котельного оборудования и производственными линиями. ООО ПКФ Пеллетофф.

12 лет назад
sutkinmisha
Михаил 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
SMV
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
#1
Спасибо все очень красиво сделал и быстро оформил.
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заявки фрилансеров
SMV
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Создание логотипа.

    $90

    Сайту centrе-рro.ru (Компания компания Цeнтp пpoфи) необходимо нарисовать логотип и шапку к сайту. Предполагается в дальнейшем использовать дизайнера в верске этого сайта (от 150$). Тематика сайта — Вoзврaт дoлгоB(кoллктopское агeнтствo). Логотип должен соответствовать тематике сайта, цветовая гамма оранжевый, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип проекта

    $50

    Неохободимо переработать логотип проекта. Лого которое есть сейчас вы можете посмотреть в приложении. Цвета сохраняем, шрифт тоже можно сохранить, но вот сама пиктограмма рядом с тестом не устраивает, необходимо что то другое, но символизирующее рост, движение, подъём

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переработать существующий логотип

    $50

    Имеется логотип авто компании, в весьма плохом виде, но тем не менее суть и смысл, детали и цвета понятны какие должны быть, далеко за идеями ходить не надо. Нужно грамотно качественно перерисовать его. Необходим он ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Лого для киностудии - доп. вариант

    $50

    Нужно сделать алтернативный вариант этого проекта - http://www.weblancer.net/projects/334019.html Новый вариант: Основа: плакат одного из стары фильмов "Мисс Мэнд". Отрисовать буквы "К" и "Г" так, как на плакате этого фильма изображены буквы "М" (плакат и зарисовки на тему данного ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад