Логотип проекта

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт31 заявка1149 просмотров
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#1$50

Неохободимо переработать логотип проекта.

Лого которое есть сейчас вы можете посмотреть в приложении.

Цвета сохраняем, шрифт тоже можно сохранить, но вот сама пиктограмма рядом с тестом не устраивает, необходимо что то другое, но символизирующее рост, движение, подъём

12 лет назад
jugador
Сергей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров