Логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт53 заявки304 просмотра
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ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, АВТОМАТИКИ, СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРИКИ. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - ОТ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ДО ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ. ЛОГОТИП ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ СПЕЦИФИКЕ ФИРМЫ, БЫТЬ НАГЛЯДНЫМ, БЕЗ ЛИШНИХ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ.

12 лет назад
62vlad
61 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад