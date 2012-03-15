Дизайн логотипа, фирменного бланка и визитки. Фирма занимается производством пеллет, продажей котельного оборудования и производственными линиями. ООО ПКФ Пеллетофф.
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ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, АВТОМАТИКИ, СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРИКИ. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - ОТ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ДО ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ. ЛОГОТИП ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ СПЕЦИФИКЕ ФИРМЫ, БЫТЬ НАГЛЯДНЫМ, БЕЗ ЛИШНИХ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ.
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