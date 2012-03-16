Требуется создать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок299 просмотров
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Требуется создать логотип для компьютерного сервиса – магазина. Пишите ваши цены и примеры работ.

12 лет назад
Msdrago
Павел 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$80
4 дня
Работу над проектом начал 18.03. Уже на следующий день заказчик поинтересовалсяся когда будут варианты. 20.03 я показал варианты лого, но ответа небыло 4 дня. После, появившись, мне дали ответ что один из вариантов понравился и его необходимо доработать и подготовить исходник. Я доработал, но оплаты так и не увидел. Получал только обещания что обязательно заплатят, только они и оставались лишь обещаяньями. Писали что не могут востановить доступ к кошельку ( но помоему это не занимает много времени, никак не две недели), потом небыло начальника. ну и далее в таком духе... Некоторые мои сообщения вообще игнорировались. Зачем было создавать проект, если зарание было понятно что оплаты за него не предусмотрено? Вообщем от работы, как вы понимаете, только негативные впечатления(((
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