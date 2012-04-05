Персонально для SvetaSlava

Неохободимо переработать логотип проекта. Лого которое есть сейчас вы можете посмотреть в приложении. Цвета сохраняем, шрифт тоже можно сохранить, но вот сама пиктограмма рядом с тестом не устраивает, необходимо что то другое, но символизирующее рост, движение, подъём