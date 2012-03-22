Создать логотип для косметичнского салона

Требуется разработать логотип форума. Название - Альянс детской розницы BabyBiz.ru. В оформлении форума будет применен один из стандартных шаблонов: http://ipbskins.ru/news2/ipb/site-news/free32styles/ipb32_ibr_skin.html http://ipbskins.ru/news2/ipb/site-news/free32styles/Light_Style_IPB32.html Форум создается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для сайта Косметического салона (пилинг, маски для лица и тела, контурная пластика и т.д.). Название компании "Красота и здоровье". Цветовая гамма логотипа - сиреневый. Бюджет ограничен, прошу указать минимальную цену за которую готовы выполнить работу качественно!
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