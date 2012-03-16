Изменить логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт8 заявок248 просмотров
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Имеется логотип в векторной форме (adobe illustrator)

Требуется

а) добавить к логотипу контур территории РФ

б) триколор

12 лет назад
Samsonite
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Traverz
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
40 отзывов
12 лет назад
$15
1 день
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