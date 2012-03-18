Флеш лого

Логотипы и ЗнакиЗакрыт10 заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Лого должно быть как тут www.sbrf.ru/moscow/ru/, только

круг должен крутится с периодичностью в 10-15 секунд, после того как прокрутится, по контуру круга пробегает золотое сияние (как у сбербанка) и по всему названию INBANK.

12 лет назад
markophp
Марк 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Логотип и шапка для сайта

    Для сайта http://classicbus.by/ нужно разработать логотип и шапку похожу на папку с сайта http://www.21bus.ru/. Интересует стоимость работы за логотип и шапку по отдельности. p.s. Просьба отписывать только в проекте. Спасибо.

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен логотип

    Всем привет. для магазина электро товаров (лампочки розетки провода) нужен стильный современный логотип. просьба указывайте ориентировочную цену. ну и ссылки на портфолио отзывы и т.п.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Перерисовать логотип

    Необходимо изменить название в логотипе, есть только jpg файл. Лого прилагается, заместо mr.Buketoff, необходимо написать MagicBiser.RU Цена вопроса 300 рублей, срок 3-4 часа, оплата либо WMR либо Яндекс Деньги.

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходим логотип

    Необходимо разработать логотип сайта. Сайт информационный с интернет магазином. Больше упор на информацию. Название nelisnee.info От исполнителя хочу получить 5 вариантов лого сегодня.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить логотип

    $50

    Имеется логотип в векторной форме (adobe illustrator) Требуется а) добавить к логотипу контур территории РФ б) триколор

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка лого (эмблемы) для молодёжного движения

    $50

    Подробное описание в прикрепленном файле Если победившая работа будет требовать доработки, то необходимо, чтобы исполнитель, которого выбрали победителем внес необходимые корректировки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад