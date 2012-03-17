Логотип для игрового сервера

Логотипы и ЗнакиЗакрыт4 заявки128 просмотров
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Необходимо разработать логотип, подробности в Т3

В перспективе, нужно ещё будет сделать дизайн для ВК группы, переработать шапку форума и т.д

12 лет назад
SPEED2008
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sw1ndLeR
Максим 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
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