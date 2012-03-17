Логотип для игрового сервера

Требуется разработать логотип форума. Название - Альянс детской розницы BabyBiz.ru. В оформлении форума будет применен один из стандартных шаблонов: http://ipbskins.ru/news2/ipb/site-news/free32styles/ipb32_ibr_skin.html http://ipbskins.ru/news2/ipb/site-news/free32styles/Light_Style_IPB32.html Форум создается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип, подробности в Т3
В перспективе, нужно ещё будет сделать дизайн для ВК группы, переработать шапку форума и т.д
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