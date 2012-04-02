Нужен логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен37 заявок230 просмотров
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Всем привет. для магазина электро товаров (лампочки розетки провода) нужен стильный современный логотип.

просьба указывайте ориентировочную цену. ну и ссылки на портфолио отзывы и т.п.

12 лет назад
srsvet
Руслан 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
GreenRed
38 летУкраина
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12 лет назад
$100
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happyend
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Отличный дизайнер. спасибо за проделанную работу.
Приятно работать с такими людьми! Простая и понятная постановка задачи. Всегда на связи. всё четко, грамотно, своевременно. То что нужно ) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.