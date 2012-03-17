Логотип для кейтеринговой компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт29 заявок286 просмотров
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Для этого сайта http://www.nashi-stravy.com.ua/ нужно разработать логотип, бланк и визитку.

Название предприятия "Наші Страви". Описание и чем занимаеться компания можно узнать на сайте.

12 лет назад
vadym-danko
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$50
1 день
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