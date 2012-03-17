Логотип для кейтеринговой компании

Требуется разработать логотип форума. Название - Альянс детской розницы BabyBiz.ru. В оформлении форума будет применен один из стандартных шаблонов: http://ipbskins.ru/news2/ipb/site-news/free32styles/ipb32_ibr_skin.html http://ipbskins.ru/news2/ipb/site-news/free32styles/Light_Style_IPB32.html Форум создается ...
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Для этого сайта http://www.nashi-stravy.com.ua/ нужно разработать логотип, бланк и визитку.
Название предприятия "Наші Страви". Описание и чем занимаеться компания можно узнать на сайте.
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