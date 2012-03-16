Необходим логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт11 заявок312 просмотров
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Необходимо разработать логотип сайта. Сайт информационный с интернет магазином. Больше упор на информацию.

Название nelisnee.info

От исполнителя хочу получить 5 вариантов лого сегодня.

12 лет назад
ExtraTraval
Павло 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
Sw1ndLeR
Максим 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$35
1 день