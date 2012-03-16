Перерисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт8 заявок216 просмотров
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Необходимо изменить название в логотипе, есть только jpg файл.

Лого прилагается, заместо mr.Buketoff, необходимо написать MagicBiser.RU

Цена вопроса 300 рублей, срок 3-4 часа, оплата либо WMR либо Яндекс Деньги.

12 лет назад
SlonoTOP
Артем 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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