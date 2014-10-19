Разработка логотипа для сайта по недвижимости

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок279 просмотров
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Необходимо разработать дизайн логотипа для портала недвижимости Украины.

Портал будет предоставлять информацию о новостройках Украины, вторичной недвижимости, офисной и коммерческой, а также котеджных городках.

Логотип должен состоять преимущественно из символов с несложными элементами дизайна.

Название Alfadom. Причем на DOM сделать болше акцента, чем на alfa.

12 лет назад
2fold
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
$100
4 дня
Крутой дизайнер! Чувствует стиль и создает качественные логотипы! рекомендую!
Серьезный, ответственный и обстоятельный заказчик, Сергей.Во всех отношениях комфортно и приятно было с Вами поработать. Мои рекомендации!
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