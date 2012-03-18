Ребрендинг логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок206 просмотров
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Из файла в аттаче сделать что-то вразумительное и интересное. Свободный полет фантазии. Главные требования: Стильный, яркий и современный логотип. Основные цвета: Черный, зеленый. Шрифт по желанию можно изменить, или вообще кардинально перерисовать весь лого. На фоне "зеленого взрыва" будет располагаться девиз компании, либо другая важная информация (следует учесть этот момент при создании лого).

12 лет назад
Bogatovich
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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