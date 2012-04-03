# 1 — $ 80

Нужно разработать логотип для мебельной фабрики, производящей корпусную мебель по индивидуальным заказам. Название фабрики "Фактура".

Пожелания:

1. Хочется чтобы логотип отражал название, намеком или напрямую (фактура дерева, возможно)

2. Не хочется, чтобы были столы, стулья, диваны на логотипе

3. Основные характеристики логотипа: простой, но броский и стильный, скорее минималистичный

4. Предпочитаемые цвета: сочетание темно-зеленого и коричневого, но это не панацея. Но использовать не более 3-х цветов в логотипе.

5. Логотип должен хорошо смотреться и в черно-белом варианте.

С победителем будем вести переговоры о дальнейшем сотрудничестве (разработка фирменного стиля, дизайн сайта)