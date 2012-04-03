Логотип для мебельной фабрики

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен46 заявок2284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$80

Нужно разработать логотип для мебельной фабрики, производящей корпусную мебель по индивидуальным заказам. Название фабрики "Фактура".

Пожелания:

1. Хочется чтобы логотип отражал название, намеком или напрямую (фактура дерева, возможно)

2. Не хочется, чтобы были столы, стулья, диваны на логотипе

3. Основные характеристики логотипа: простой, но броский и стильный, скорее минималистичный

4. Предпочитаемые цвета: сочетание темно-зеленого и коричневого, но это не панацея. Но использовать не более 3-х цветов в логотипе.

5. Логотип должен хорошо смотреться и в черно-белом варианте.

С победителем будем вести переговоры о дальнейшем сотрудничестве (разработка фирменного стиля, дизайн сайта)

12 лет назад
lelya_kosh
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
Победитель конкурса
kritakano
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
#1
Сработала креативно, быстро и попала в наши желания. Молодец.
Спасибо за конкурс. Задание интересное, творческое. Заказчик приятный в общении. Оплата как положено. Спасибо. Буду рада принять участие в других ваших конкурсах.
Заявки фрилансеров
kritakano
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа для сайта по недвижимости

    $100

    Необходимо разработать дизайн логотипа для портала недвижимости Украины. Портал будет предоставлять информацию о новостройках Украины, вторичной недвижимости, офисной и коммерческой, а также котеджных городках. Логотип должен состоять преимущественно из символов с несложными элементами дизайна. Название ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Флеш лого

    Лого должно быть как тут www.sbrf.ru/moscow/ru/, только круг должен крутится с периодичностью в 10-15 секунд, после того как прокрутится, по контуру круга пробегает золотое сияние (как у сбербанка) и по всему названию INBANK.

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип и шапка для сайта

    Для сайта http://classicbus.by/ нужно разработать логотип и шапку похожу на папку с сайта http://www.21bus.ru/. Интересует стоимость работы за логотип и шапку по отдельности. p.s. Просьба отписывать только в проекте. Спасибо.

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен логотип

    Всем привет. для магазина электро товаров (лампочки розетки провода) нужен стильный современный логотип. просьба указывайте ориентировочную цену. ну и ссылки на портфолио отзывы и т.п.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Перерисовать логотип

    Необходимо изменить название в логотипе, есть только jpg файл. Лого прилагается, заместо mr.Buketoff, необходимо написать MagicBiser.RU Цена вопроса 300 рублей, срок 3-4 часа, оплата либо WMR либо Яндекс Деньги.

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходим логотип

    Необходимо разработать логотип сайта. Сайт информационный с интернет магазином. Больше упор на информацию. Название nelisnee.info От исполнителя хочу получить 5 вариантов лого сегодня.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад