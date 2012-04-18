Логотип (в сфере образования)

Для детского интернет магазина
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Привет.
Компании E-Learning необходима ваша помощь, мы оказываем услуги в сфере организации образования, но у нас нет логотипа.
Логотип — название компании «E-Learning», адрес сайта elmg.fr, цвет темно-оранжевый.
Бюджет 600р.
Спасибо! Удач!
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