Разработка лого.

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок127 просмотров
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Для детского интернет магазина

12 лет назад
lansib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад
12 лет назад
$100
1 день
Очень приятно было работать. Будем работать дальше.
Очень добросовестный заказчик! ТЗ составлено безупречно - настолько все подробно описано, что вопросов в процессе не возникало. Оплата произведена в полном объеме и своевременно. Буду рада продолжению сотрудничества!
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