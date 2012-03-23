Приватно для Бабакина Дмитрия

Требуется переделать логотип фирмы. Стилизовать его под сайт auditsurgut.ru, чтобы стал выглядеть современно, "модно" и подходил к концепции сайта.

Стиль нужен деловой, презентабельный, без ярких красок. Возможно все в оттенках черного. Как вариант просто перерисовать пирамиду саму, надписи в ней не обязательны. Надпись должна присутствовать справа от нее, как вариант, ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ на 1 строке АУДИТ на 2.

Так же требуется красиво оформить буклет А5 которая пойдет на рекламку. Но там просто надо будет вставить мой текст, логотип сделанный Вами, подобрать шрифты, оформить фон, ну и возможно перерисовать схему проезда, чтобы подходило по стилистике.

Существующий логотип прикрепляю.