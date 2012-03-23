Приватно для Бабакина Дмитрия

$35
Логотипы и ЗнакиЗавершен2 заявки143 просмотра
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Требуется переделать логотип фирмы. Стилизовать его под сайт auditsurgut.ru, чтобы стал выглядеть современно, "модно" и подходил к концепции сайта.

Стиль нужен деловой, презентабельный, без ярких красок. Возможно все в оттенках черного. Как вариант просто перерисовать пирамиду саму, надписи в ней не обязательны. Надпись должна присутствовать справа от нее, как вариант, ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ на 1 строке АУДИТ на 2.

Так же требуется красиво оформить буклет А5 которая пойдет на рекламку. Но там просто надо будет вставить мой текст, логотип сделанный Вами, подобрать шрифты, оформить фон, ну и возможно перерисовать схему проезда, чтобы подходило по стилистике.

Существующий логотип прикрепляю.

12 лет назад
apxu
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
stira
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$35
1 день
Дмитрий, очень адекватный человек и профессионал своего дела. Всегда держал меня в курсе дел, выслал 3 варианта эскиза логотипа, потом по моим предпочтениям доработал имеющийся. Сделано было все качественно и в сжатые сроки. Очень доволен, планирую сотрудничать и дальше с этим человеком :) Рекомендую.
Сотрудничеством доволен
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