Логотип для салона красоты

Есть файл, прикрепил.

После клиент написал , цитата:

Хотели бы, чтобы "Кристель" было написанно на латинице, вот так : "Kristel" и знак хотелось бы не совсем абстрактный с привязкой к чему-то существующему. Хочется увидеть несколько вариантов, предложенных дизайнером