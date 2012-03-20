Разработка лого для промо-группы GoodLife

Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок157 просмотров
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Привет! Нужен логотип для промо-группы, которая занимается организацией благотворительных вечеринок!

12 лет назад
niko_ghost
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
N-S
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Супер фрилансер!!! Работа сразу в точку, то что надо! Даже перерабатывать не нужно! Очень доволен! Рекомендую всем! С такими людьми приятно иметь дело!
Николай - это заказчик, который знает, что ему нужно! С оплатой не было никаких проблем и общении очень приятный человек.
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