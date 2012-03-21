Отрисовать логотип в psd

Привет! Нужен логотип для промо-группы, которая занимается организацией благотворительных вечеринок!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть логотип (во вложенном файле).
Нужно его перерисовать в psd в хорошем качестве и подобрать шрифт для названия организации.
На выходе - готовый psd по слоям.
Работа должна быть готова в течение нескольких часов.
Оплата сразу.
Спасибо.
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