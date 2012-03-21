Отрисовать логотип в psd

Логотипы и ЗнакиЗавершен2 заявки167 просмотров
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Здравствуйте.

Есть логотип (во вложенном файле).

Нужно его перерисовать в psd в хорошем качестве и подобрать шрифт для названия организации.

На выходе - готовый psd по слоям.

Работа должна быть готова в течение нескольких часов.

Оплата сразу.

Спасибо.

12 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
IkosterI
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
Константин очень быстро и ответственно сделал необходимую работу. рекомендую к сотрудничеству.
Очень доволен работой с этим заказчиком. Цели и задачи поставлены чётко, оплата вовремя, всегда на связи для решения текущих вопросов.
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