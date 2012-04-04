Поправить логотип

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок220 просмотров
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см. тз.

нужно сделать 3-4 исправленных варианта

12 лет назад
f1x
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
BlackH
Комов 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
87 отзывов
12 лет назад
$20
2 дня
10+
11+
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