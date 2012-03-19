По ТЗ требуется создание простого логотипа из названия.
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Требуется разработать логотип компании, в красочных цветовых гаммах, на белом фоне !
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