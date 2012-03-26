Логотип туристической компании

Необходимо разработатьподобие фамильного герба для молодоженов на основе букв Д,О и, возможно Т! В дизайне важно использование растительного арнамента (какой-нибудь вьюн) Дизайн-макет пригласитетельного (свадебного) в стилистике мероприятия (хиппи) под лозунгом "Любовь спасет мир". Формат- евроконверт(книжка). Возможно ...
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Нужно сделать логотип для туристической компании.
На логотипе должно быть зеленое яблоко сделанное из зеленой сочной травы, позади яблока самолет, от которого ищет белый дымный шлейф, придающий картинке объема, начало шлейфа должно образовывать название компании MSV.TOUR . Примерно как в прикрепленной картинке. Логотип должен выглядеть реалистично.
Если есть вопросы - задавайте.
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