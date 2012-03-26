Логотип туристической компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки1875 просмотров
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#1$100

Нужно сделать логотип для туристической компании.

На логотипе должно быть зеленое яблоко сделанное из зеленой сочной травы, позади яблока самолет, от которого ищет белый дымный шлейф, придающий картинке объема, начало шлейфа должно образовывать название компании MSV.TOUR . Примерно как в прикрепленной картинке. Логотип должен выглядеть реалистично.

Если есть вопросы - задавайте.

12 лет назад
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
SaintSAM
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
Отличная работа, спасибо -)
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SaintSAM
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
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