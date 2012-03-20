Логотип для веб-сайта

Есть уже устоявшийся по форме и написанию логотип для игры (киберпанк), но нужно его доработать, чтобы надпись и элементы логотипа смотрелись гармонично и более "техно". Принципиально ничего не менять. Прошу откликаться фрилансеров с опытом работы ...