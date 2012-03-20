Логотип компании ООО Пауэр

Добрый день. Открывается конкурс на создание логотипа интернет-магазина. Направление деятельности: продажа грилей и барбекю. Название: GRILLNOFF.RU Требование к логотипу: - на белом фоне - простой, лаконичный. - основные цвета сайта: белый, голубой, серый - иконка будет вставляться в настройки магазина для ...
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Необходимо разработать логотип, в основу которого должен быть заложен «узнаваемый» значок «кнопки вкл». Компания занимается автоматизацией технологических процессов, разработкой электронного оборудования.
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