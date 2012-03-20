Логотип для интернет-магазина

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен42 заявки1996 просмотров
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#1$100

Добрый день.

Открывается конкурс на создание логотипа интернет-магазина.

Направление деятельности: продажа грилей и барбекю.

Название: GRILLNOFF.RU

Требование к логотипу:

- на белом фоне

- простой, лаконичный.

- основные цвета сайта: белый, голубой, серый

- иконка будет вставляться в настройки магазина для отображения в браузере и должна различаться при малых размерах

Работа победителя принимается в векторном файле (.crd)

Удачи!

12 лет назад
hameleon72
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
KillerSity
Олег 
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
KillerSity
Олег 
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1
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