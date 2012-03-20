Доработать логотип для браузерной игры

Нужно сделать логотип для туристической компании. На логотипе должно быть зеленое яблоко сделанное из зеленой сочной травы, позади яблока самолет, от которого ищет белый дымный шлейф, придающий картинке объема, начало шлейфа должно образовывать название компании ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже устоявшийся по форме и написанию логотип для игры (киберпанк), но нужно его доработать, чтобы надпись и элементы логотипа смотрелись гармонично и более "техно". Принципиально ничего не менять.
Прошу откликаться фрилансеров с опытом работы создания качественных игровых логотипов.
Бюджет от вас.
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