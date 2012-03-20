Доработать логотип для браузерной игры

Логотипы и ЗнакиЗакрыт13 заявок213 просмотров
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Есть уже устоявшийся по форме и написанию логотип для игры (киберпанк), но нужно его доработать, чтобы надпись и элементы логотипа смотрелись гармонично и более "техно". Принципиально ничего не менять.

Прошу откликаться фрилансеров с опытом работы создания качественных игровых логотипов.

Бюджет от вас.

12 лет назад
wargamer
Хелд 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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