Разработка логотипа для сайта

Необходимо создать логотип, визитку и фирменный бланк для девелоперской компании ООО "Тура Девелопмент". Виды деятельности: 1. Проектирование застройки территории 2. Застройка 3. Продажа результата Подробнее о девелопменте можно посмотреть в википедии. Логотип и бланк должны хорошо смотреться в черно-белом исполнении. Конкурс ...
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Мне необходимо разработать фирменный стиль для сайта по хирологии ( хиромантии )
В фирменный стиль входит:
1) Разработка оригинального названия
2) Разработка оригинального логотипа
3) Создание привлекательного, благородного образа компании
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