Логотип компании

Мне необходимо разработать фирменный стиль для сайта по хирологии ( хиромантии ) В фирменный стиль входит: 1) Разработка оригинального названия 2) Разработка оригинального логотипа 3) Создание привлекательного, благородного образа компании
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Здравствуйте.
Нужен логотип))
Название компании "Кедр"
Основные требования:
Логотип должен быть лаконичный, не более 3 х цветов и без полутонов.
Елки, шишки , деревья и завитки - не использовать.
Направление компании - тяжелая промышленность.
Оплата ВМ ПО ФАКТУ УТВЕРЖДЕНИЯ итогового варианта.
Без предоплаты.
Ваши предложения: сроки и цена?
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