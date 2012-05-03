Требуется логотип для Интернет-магазина на Ибей

Название магазина Royal Quality(Королевское качество)

Зармер нужен у 310 x 90 пикселей и более. Логотип должен быть ярким и красочным, чем-то похожим на уже существующие известные компании. Я приложил Т.З. и примеры хороших логотипов чтобы вы предстявляли что примерно от вас требуется. Бюджет 120 долларов.