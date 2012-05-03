Требуется логотип для Интернет-магазина на Ибей

$250
Логотипы и ЗнакиЗавершен62 заявки388 просмотров
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Название магазина Royal Quality(Королевское качество)

Зармер нужен у 310 x 90 пикселей и более. Логотип должен быть ярким и красочным, чем-то похожим на уже существующие известные компании. Я приложил Т.З. и примеры хороших логотипов чтобы вы предстявляли что примерно от вас требуется. Бюджет 120 долларов.

12 лет назад
Vladimir032
Кожедуб 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$100
5 дней
Сделала все просто супер, предложила кучу вариантов и была очень проактивна. Все на высшем уровне!!! Спасибо
Хороший заказчик! ТЗ, оплата, связь - все на высшем уровне. Всегда буду рада продолжению сотрудничества! Мои рекомендации!
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