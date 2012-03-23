Необходим логотип для сайта

Требуется разработать логотип для компании которая делает мягкие игрушки на заказ. Лого будет состоять из знака - человечек и названия компании. Логотип должен быть простой и запоминающийся. Нравятся шрифты и темы которые в файле. Оплата ...
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Добрый день уважаемые фрилансеры сайту требуется новый логотип. Готов рассмотреть ваши предложения!!!!
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