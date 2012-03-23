Приватно для SvetaSlava

Светлана сделала просто замечательные логотипы! Все четыре варианта очень понравились и мы долго не могли выбрать на каком остановиться. Небольшие правки и логотип на английском языке были подготовлены в кратчайшее время. Огромное спасибо за работу! Обязательно буду обращаться ещё!