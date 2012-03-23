Приватно для SvetaSlava

Название магазина Royal Quality(Королевское качество) Зармер нужен у 310 x 90 пикселей и более. Логотип должен быть ярким и красочным, чем-то похожим на уже существующие известные компании. Я приложил Т.З. и примеры хороших логотипов чтобы вы ...
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Разработка лого для сайта
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