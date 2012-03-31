Логотип компании (игрушки)

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка235 просмотров
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Требуется разработать логотип для компании которая делает мягкие игрушки на заказ. Лого будет состоять из знака - человечек и названия компании. Логотип должен быть простой и запоминающийся. Нравятся шрифты и темы которые в файле. Оплата 2000 руб.

12 лет назад
papapascuale
Антон 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
$70
4 дня
Ольга, выполнила работу на 5 баллов.
Антон - замечательный заказчик, понравилось работать с ним по всем параметрам, приятное общение, понятное ТЗ, моментальная оплата. Ну и само задание было очень интересным, с удовольствием работалось. Мои рекомендации Антону!
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