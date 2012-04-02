Логотип для программы

Прежний логотип во вложении. Магазин продаёт фототехнику и портативную электронику. Обыгрывать фотоаппарат или прочее из этой тематики не нужно. Текущий лого не удаётся зарегистрировать, т.к. схож до степени смешения. Однако логотип узнаваем и желательно основные его приметы сохранить. Нужно в ...