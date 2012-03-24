Приватый проект для Кононович Романа

Компания называется TenderMate.ru и предоставляет услуги по выигрыванию тендеров. Нужно придумать логотип. Ввиду того, что совсем непонятно каким он должен быть, вероятно, придётся сделать несколько вариантов, пока какой-то не понравится и не будет одобрен. Результат должен быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отрисовать сложный логотип в векторе, с сохранением всех элементов.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требования к лого для юридического агентства "Юверита": - солидность - графический векторный элемент должен как-то символизировать юристов, закон, юридическую помощь - цвета на ваш выборЗавершен12 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры сайту требуется новый логотип. Готов рассмотреть ваши предложения!!!!Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется разработать логотип для компании которая делает мягкие игрушки на заказ. Лого будет состоять из знака - человечек и названия компании. Логотип должен быть простой и запоминающийся. Нравятся шрифты и темы которые в файле. Оплата ...Завершен12 лет назад
Необходимо создать логотип. Подробности - в личной перепискеЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется создать логотип программы. Программа предназначена для синхронизации ПК и мобильных телефонов. Программа содержит в себе: -mini CRM -call center -органайзер Программа универсальна, подходит практически к любому мобильному телефону Рекомендаций нет, полёт фантазий. Логотип или его элементы будут размещены на: 1. Сайте 2. Иконка сайта ...Завершен12 лет назад
- $100
Разработка лого для сайтаЗавершен12 лет назад
- $250
Название магазина Royal Quality(Королевское качество) Зармер нужен у 310 x 90 пикселей и более. Логотип должен быть ярким и красочным, чем-то похожим на уже существующие известные компании. Я приложил Т.З. и примеры хороших логотипов чтобы вы ...Завершен12 лет назад
Прежний логотип во вложении. Магазин продаёт фототехнику и портативную электронику. Обыгрывать фотоаппарат или прочее из этой тематики не нужно. Текущий лого не удаётся зарегистрировать, т.к. схож до степени смешения. Однако логотип узнаваем и желательно основные его приметы сохранить. Нужно в ...Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужен логотип)) Название компании "Кедр" Основные требования: Логотип должен быть лаконичный, не более 3 х цветов и без полутонов. Елки, шишки , деревья и завитки - не использовать. Направление компании - тяжелая промышленность. Оплата ВМ ПО ФАКТУ УТВЕРЖДЕНИЯ итогового варианта. Без предоплаты. Ваши ...Завершен12 лет назад