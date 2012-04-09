Логотип-эмблема

Логотип для интернет-магазина арома товаров Собственно кто готов взяться?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание логотипа - эмблемы в векторе для торговой марки - надувные лодки, катера.
Название бренда - "SKATLINER"
1. Логотип должен обязательно содержать название на латинице SKATLINER (все буквы - не обязательно заглавным шрифтом)
2. графическое изображение должно содержать элементы по которым интуитивно можно "угадать" географическое расположение компании - это может быть флаг Татарстана, либо флаги Татарстана и России, либо графическое решение в цветах флага Татарстана
3. логотип должен обязательно содержать хотя бы один (или несколько) из "морских" элементов либо их стилистические решения - морской штурвал, якорь, флаги-вымпела, спасательный круг, морскую волну, рыба-скат (морской дьявол - англ.)
4. слово "since 1958" - дата основания головной компании
5. слоганы "liberty & amity" и\или "to life on the seas" и\или "quality craftsmanship" - перевод: "свобода и дружба" "жизнь на море" "профессионализм"
6. адрес сайта мелким шрифтом - www.SkatLiner.com или SkatLiner.com
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