Логотип-эмблема

Требуется создание логотипа - эмблемы в векторе для торговой марки - надувные лодки, катера.

Название бренда - "SKATLINER"

1. Логотип должен обязательно содержать название на латинице SKATLINER (все буквы - не обязательно заглавным шрифтом)

2. графическое изображение должно содержать элементы по которым интуитивно можно "угадать" географическое расположение компании - это может быть флаг Татарстана, либо флаги Татарстана и России, либо графическое решение в цветах флага Татарстана

3. логотип должен обязательно содержать хотя бы один (или несколько) из "морских" элементов либо их стилистические решения - морской штурвал, якорь, флаги-вымпела, спасательный круг, морскую волну, рыба-скат (морской дьявол - англ.)

4. слово "since 1958" - дата основания головной компании

5. слоганы "liberty & amity" и\или "to life on the seas" и\или "quality craftsmanship" - перевод: "свобода и дружба" "жизнь на море" "профессионализм"

6. адрес сайта мелким шрифтом - www.SkatLiner.com или SkatLiner.com