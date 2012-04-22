Логотип для фрилансера 1С

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок222 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен логотип для сайта фрилансера на 1С (сайта пока нет, в разработке, цвета будут в духе сайта - http://v8.1c.ru), также этот же логотип, в черно-белом варианте будет на счетах, выставляемых контрагентам.

12 лет назад
leopold5
Дмитрий 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
markand
Андрей 
49 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$50
6 дней
С Андреем удобно работать. Качество, сроки, все на высшем уровне.
Мне понравилось работать с Дмитрием. Четкое техзадание, оперативные замечания, своевременная оплата. Рекомендую Дмитрия, как ответственного заказчика