Логотип для фрилансера 1С

Здравствуйте! Есть логотип на сайте, но он маленького разрешения, необходимо его перерисовать в большом формате.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для сайта фрилансера на 1С (сайта пока нет, в разработке, цвета будут в духе сайта - http://v8.1c.ru), также этот же логотип, в черно-белом варианте будет на счетах, выставляемых контрагентам.
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