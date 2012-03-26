Перерисовать логотип

Компания называется TenderMate.ru и предоставляет услуги по выигрыванию тендеров. Нужно придумать логотип. Ввиду того, что совсем непонятно каким он должен быть, вероятно, придётся сделать несколько вариантов, пока какой-то не понравится и не будет одобрен. Результат должен быть ...