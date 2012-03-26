Перерисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка208 просмотров
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Здравствуйте! Есть логотип на сайте, но он маленького разрешения, необходимо его перерисовать в большом формате.

12 лет назад
notitle222
Михаил 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
caval
Павел 
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно! Спасибо!
Заказчик показал себя с лучшей стороны. Поставил задачу, "ушёл" "пришёл" ))), принял работу, оплатил. Мне было приятно сотрудничать с Михаилом, и в дальнейшем также хотелось бы поработать! Спасибо за сотрудничество!
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