Фирменный стиль и логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок1884 просмотра
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#1$100

Требуется разработать фирменный стиль для веб студии. Фирменный стиль должен включать в себя логотип, визитку человека, визитку студии, фирменный бланк, конверт и брендбук с описанием применения логотипа, шрифтов и цветов.

Все должно быть выполнен в кореле, визитки, бланк и конверт должны быть готовы к печати.

Для участия в конкурсе достаточно логотипа, все остальное разрабатываем с победителем.

Бриф на лого в приложении.

12 лет назад
IndexOne
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
Tajuna
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Tajuna
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#1
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