Фирменный стиль и логотип

# 1 — $ 100

Требуется разработать фирменный стиль для веб студии. Фирменный стиль должен включать в себя логотип, визитку человека, визитку студии, фирменный бланк, конверт и брендбук с описанием применения логотипа, шрифтов и цветов.

Все должно быть выполнен в кореле, визитки, бланк и конверт должны быть готовы к печати.

Для участия в конкурсе достаточно логотипа, все остальное разрабатываем с победителем.

Бриф на лого в приложении.