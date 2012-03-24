Логотип для студии дизайна интерьера

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт26 заявок1496 просмотров
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#1$50

Необходимо изготовить логотип студии дизайна интерьера.

Название студии "студия дизайна интерьера 4 комнаты"

Логотип должен быть запоминающимся и, чтобы при взгляде на него, сразу была понятна сфера деятельности компании.

Примеряйте сразу на шапку сайта и на шаблон визитки.

Спасибо

12 лет назад
Axel_zeppelin
Олег Сегаль 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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