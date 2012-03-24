Логотип для студии дизайна интерьера

# 1 — $ 50

Необходимо изготовить логотип студии дизайна интерьера.

Название студии "студия дизайна интерьера 4 комнаты"

Логотип должен быть запоминающимся и, чтобы при взгляде на него, сразу была понятна сфера деятельности компании.

Примеряйте сразу на шапку сайта и на шаблон визитки.

Спасибо