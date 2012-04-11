Логотип + фирстиль

Фирма занимается продажей оборудования и расходных материалов для типографий/полиграфии.

Существующий в данный момент логотип можно посмотреть здесь http://bigcmyk.ru

Чем руководствовались при создании существующего логотипа: в полиграфии почти вся печать идет в формате CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Kontur - по этому 4 цветные бочки, муравей это фирменное насекомое нашей компании, по этому в лого он должен присутствовать. В данный момент не нравиться шрифтовое решение (возможна стилизация / вынос надписи за основной рисунок / подбор другого шрифта) и в принципе он просто надоел (особенно тема с CMYK, она у всех конкурентов). Переделать можно все. Готовы рассмотреть ваши идеи.

Основные требования к логотипу: вектор; цветной, ч/б (монохромный), градации серого, favicon (можем и сами сделать);

Фирстиль должен гармонично смотреться с новым логотипом.

P,S. В рисунке логотипа должна четко проглядываться идея, т.е. псевдофилософия не нужна (абстрактные черточки, не понятные линии, вектора успеха и т.д.в топку)